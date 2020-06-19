شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير سعودي يُحذر من مشروع تركي إيراني إخواني بالجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 حذر الخبير الأمني السعودي اللواء ركن الدكتور زايد العمري، اليوم الجمعة، من مشروع تركي إيراني إخواني بالجنوب.

Advertisements وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "تلقت إيران درسًا في اليمن وطُردت كدولة في أول عاصفة الحزم، ولم تعد إلى اليمن إلا عن طريق التهريب والخونة، وترغب أن تزج بتركيا معها لتذوق ما ذاقته هي”. وأضاف: “والآن سيتضاعف الدرس لأن أبناء الجنوب سيكونوا في وجه المشروع التركي المجوسي الإخواني إلى جنب التحالف العربي".

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