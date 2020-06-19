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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..ابو علي الحاكم يتحدى الشرعية والتحالف ويقسم بالله ان مصير قبائل ردمان سيكون اسواء من مصير قبيلة حجور



قال الاعلامي التابع للحوثيين يحيي محمد حسين المداني انه سمع بنفسه ابو علي الحاكم يقسم اليمين المغلظ انه سيؤدب قبيلة ردمان في البيضاء وسيكون مصيرهم اسواء من مصير قبيلة حجور.

واضاف المداني في منشور له على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي " هذا اليممين من قبل ابو علي الحاكم سمعته باذني ولم يخبرني احد ، وسمعته ايضا يقول " لن ينقذهم لا الشرعية ولا التحالف من مصيرهم الاسود ليكونو عبرة لغيرهم .

وكان نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، قد وجه دعا لكل رجال البيضاء ومشايخها وقبائلها لدعم وإسناد قبائل ردمان ومساندتهم في ردع عدوان مليشيا الحوثي. وقال نائب رئيس الجمهورية، "إن محافظة البيضاء كانت وما تزال هي الدرع الواقي للنظام الجمهوري وثورتي سبتمبر وأكتوبر". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements عاجل..ابو علي الحاكم يتحدى الشرعية والتحالف ويقسم الله ان مصير قبائل ردمان سيكون اسواء من مصير قبيلة حجور وأضاف نائب الرئيس، في تغريدة على تويتر، "وهاهم أبناؤها الأحرار ومشايخها الوطنيين، في إشارة إلى الشيخ ياسر العواضي وبقية المشائخ الذي لبوا النكف، ينتفضون اليوم مع الجيش الوطني في مواجهة عصابة الحوثي الإيرانية السلالية الطائفية". وتواصل مليشيا الحوثي حشد مسلحيها باتجاه مناطق ردمان في البيضاء ومهاجمتها لقرى ومناطق المديرية بمختلف الأسلحة. واندلعت مواجهات عنيفة بين المليشيا وقبائل المديرية تكبدت فيها المليشيا خسائر كبيرة، ولا تزال المعارك تدور حتى فجر اليوم الجمعة. إلاّ أن المليشيا تمكنت من إحراز تقدم في مركز مديرية ردمان والسيطرة على إدارة الأمن والتوغل فيها وكذا الاستيلاء على منزل الشيخ ياسر العواضي، الذي غادر المنطقة واتجه إلى محافظة مارب بعد أن أسر نجله وأحد إخوته وقتل ستة من مرافقيه.. وتشهد مناطقة الطاهرية والوهبية منذ فجر اليوم معارك عنيفة بين أفراد الجيش الوطني مسنودين بمسلحين قبليين يقودهم الشيخ خالد العواضي، ومليشيا الحوثي الانقلابية..

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