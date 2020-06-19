شكرا لبحثكم عن خبر ”التحالف” يفضح مزاعم حوثية بمقتل مدنيين في غارة جوية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفت قيادة التحالف العربي، اليوم الاربعاء، مزاعم مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، بمقتل مدنيين في ضربة جوية للتحالف قبل أيام بمحافظة صعدة.

وكشف التحالف عن مقطع مصور، يوثق الضربة، التي روجت المليشيا أنها طالت مدنيين.

وأوضح بيان التحالف أن المركبة التي استهدفها كانت تقل مسلحين تابعين للمليشيا بالقرب من الحدود السعودية، مؤكدا أن الضربة الجوية "مشروعة".

وكانت المليشيا زعمت أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات مدنيين في صعدة.

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