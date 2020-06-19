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حقيقة سيطرة مليشيات الحوثي على مركز محافظة مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفت مصادر محلية ادعاءات مليشيات الحوثي سيطرتها على مركز محافظة مأرب مؤكدة أن الجيش وقبائل مأرب يخوضون معارك شرسة في وجه محاولات الميلشيا الفاشلة للتقدم نحو مركز المدينة.

وأكدت مصادر محلية في محافظة مأرب أن الجيش الوطني لازال يخوض معارك شرسة مع مليشيا الحوثي التى تحاول دخول مأرب والسيطرة على مركز المحافظة .

وقالت المصادر إن الجيش تمكن من التصدي لزحوفات مكثفة شنتها المليشيا.

وكانت مليشيات الحوثي قد أعلنت أنها استطاعت الدخول الى مركز محافظة مأرب في بحث لها عن انتصارات إعلامية بعد الهزائم التي تتعرض لها في عدة جبهات بمأرب ونهم والبيضاء .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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