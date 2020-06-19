الحديدة.. مسجد في التحيتا جراء قصف مدفعي حوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

الخليج 365 ـ الحديدة



تضرر أحد مساجد التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، اليوم 18 يونيو /حزيران 2020، جراء قصف حوثي. وأكدت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي استهدفت ”جامع الرحمن” الواقع غرب مدينة التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في انتهاك صارخ لحرمة بيوت الله. ووفق المصادر، تسبب الاستهداف الذي شنته المليشيات بسلاح م.ط 23 بأضرار جسيمة في منارة المسجد، كما ألحق أضرارا بالغة في الجدران والنوافذ. وقال أهالي التحيتا، إن استهداف مليشيات الحوثي لمسجد الرحمن ليس بغريب على هذه الجماعات الإجرامية، حيث قامت باستهداف وقصف عدد كبير من المساجد في المدينة منذ إعلان الهدنة الأممية.