شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يكثف غارات على مواقع المليشيا في ردمان بالبيضاء وسقوط قتلى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 الخليج 365 ـ البيضاء

كثفت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع وتجمعات حوثية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بالتزامن مع موجهات عنيفة بين مسلحي القبائل والمليشيا. وقالت صادر ميدانية إن التحالف شن نحو 20 غارة على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية ردمان. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وتشهد المديرية، منذ يوم أمس الأول، مواجهات عنيفة بين القبائل بقيادة الشخصية المؤتمرية، ياسر العوضي، وبين مليشيا الحوثي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يكثف غارات على مواقع المليشيا في ردمان بالبيضاء وسقوط قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.