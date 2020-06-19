شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 الخليج 365 ـ رصد خاص:

رصد "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الجمعة، 19/حزيران/2020، والتي جاءت على النحو التالي: صنعاء الدولار 620شراء 623 بيع Advertisements السعودي 163.8شراء 164.1 بيع عدن الدولار 737 شراء 742 بيع السعودي 193.6 شراء 194 بيع

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