شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة مسؤول نقل العينات في الترصد الوبائي بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 الخليج 365 ـ صنعاء

أعلنت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، أمس الخميس، وفاة الدكتور محمد العسالي، مسؤول نقل العينات في الترصد الوبائي في العاصمة صنعاء. و أكدت النقابة في بيان النعي أن الدكتور العسالي الذي يحمل الرقم 38 فيها من أعضائها ورموزها الأوفياء الذين عملوا على مواجهة جائحة فيروس كورونا منذ اجتياحه للعاصمة. ويواصل كورونا حصد المئات من اليمنيين وفي مقدمتهم الأطباء.

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