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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية بقصف للتحالف في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020
الخليج 365 ـ مأرب
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 19/حزيران/2020، تجمعات حوثية في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب. وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في المديرية تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.
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