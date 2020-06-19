مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية بقصف للتحالف في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 الخليج 365 ـ مأرب

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 19/حزيران/2020، تجمعات حوثية في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب. وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في المديرية تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.

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