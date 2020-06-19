شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقل من اسبوعين على اطلاق توقعاتها…توقع صادم لـ ليلى عبد اللطيف يتحقق .. شاهد والان نتابع التفاصيل
كتب امير فتحي في الجمعة 19 يونيو 2020 11:55 صباحاً - بعد اقل من اسبوعين على اطلاق توقعاتها…توقع صادم لـ ليلى عبد اللطيف يتحقق .. شاهد
2020/06/19 الساعة 12:00 مساءً (الصحن الطائر)
بعد حوالي الإسبوعين على اطلاق سلسلة توقعاتها على قناة لنا القضائية ضمن برنامج لازم نحكي ، بدأت بعض هذه التوقعات بالتحقق، حيث رصد موقع نبض الجنوب احداها
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ومن ضمن هذه التوقعات التي توقعتها ليلى عبد اللطيف، وفاة شخصية درامية سورية كبيرة وهذا ما حدث امس، حيث قام موقع نبض الجنوب بإعداد الفيديو التالي لكم :
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