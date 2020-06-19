كتب امير فتحي في الجمعة 19 يونيو 2020 11:55 صباحاً - بعد اقل من اسبوعين على اطلاق توقعاتها…توقع صادم لـ ليلى عبد اللطيف يتحقق .. شاهد

2020/06/19 الساعة 12:00 مساءً (الصحن الطائر)

بعد حوالي الإسبوعين على اطلاق سلسلة توقعاتها على قناة لنا القضائية ضمن برنامج لازم نحكي ، بدأت بعض هذه التوقعات بالتحقق، حيث رصد موقع نبض الجنوب احداها

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ومن ضمن هذه التوقعات التي توقعتها ليلى عبد اللطيف، وفاة شخصية درامية سورية كبيرة وهذا ما حدث امس، حيث قام موقع نبض الجنوب بإعداد الفيديو التالي لكم :

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