شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل .. مقتل السيدة "رغد صدام حسين" قبل قليل بشكل صادم .. والحزن يعمم المدن العراقية .. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يونيو 2020 11:55 صباحاً - عـــــاجل .. مقتل السيدة ”رغد صدام حسين“ قبل قليل بشكل صادم .. والحزن يعمم المدن العراقية .. شاهد

على مدار يومين شهد محرك البحث جوجل عمليات بحث عن خبر مقتل رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل. وهو خبر تناقلته بعض المواقع العراقية مع صور تم منتجتها في "فوتوشوب" ولا تمت للحقيقة بصلة.

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وأكدت مصادر مطلعة في الأردن حيث تقيم السيدة رغد بأنها بخير ولم تتعرض لأي حادث سير كما ذكرت تلك الأنباء. وأن كل ما في الأمر أن حادث سير وقع أمامها أثناء سيرها في العاصمة الأردنية ولم تتعرض سيارتها لأي حادث.

ورغد صدام حسين لا تسلم عادة من الشائعات التي تطلقها مواقع عراقية ما زالت إلى اليوم (تخلص) ثأرها من الرئيس الراحل صدام حسين وكانت آخر الإشاعات تصوير عرس مزيف لإبنتها بزعم أنه كلف ملايين الدولارات.

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وهذا نص الخبر الذي تداولته مواقع عراقية ولا يمت للحقيقة بشيء:

كشف مصدر في وزارة الصحة الاردنية، الاربعاء، عن تعرض رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الاسبق لحادث سير مروع في عمان.

وأعلنت السلطات المرورية ان "الحادث وقع اثناء مرور السيارة الخاصة برغد صدام حسين والتي كانت تستقلها مع سائقها واحد افراد حمايتها على شارع الملك عبد الله الثاني قرب مخرج نفق سعيد بن جبير ضمن منطقة قلاع العلي، ما ادى الى وفاة السائق واصابة رجل الحماية بجروح بالغة وكسور باماكن متعددة من جسده".

وفي بيان لادارة الاعلام الوقائي في مديرية الدفاع المدني الاردني، صرح الناطق باسم الادارة بان "فرق الاسعاف وصلت الى مكان الحادث وقام افرادها بتقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصابين ونقلت جثة السائق الى مستشفى التونتجي الحكومي".

وفي ردود افعال اولية حول الحادث، اشارت جهات امنية الى امكانية ان يكون الحادث مدبرا، وان احزابا دينية عراقية ضالعة في الحكومة العراقية وراء الحادث.

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