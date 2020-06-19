شكرا لمتابعة خبر عن صحفي يمني شهير .. قبائل البيضاء تقهر الحوثيين في ثلاثة محاور وتفشل مخططهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت معارك عنيفة الخميس إثر هجوم شنه الحوثيون على مديرية ردمان في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقال الصحفي مجاهد السلالي، إن "جماعة الحوثي هاجمت بلاد ال عواض امس من ثلاثة محاور".

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وأوضح في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، أن المحور الأول للهجوم وقع من جهة "الخرابه غرب مديرية ردمان والهجوم الثاني كان من جهة الطاهرية جنوب ردمان والثالث كان التفاف من حوران منطقة لغوال شرق ردمان".

واضاف أن الحوثيون تمكنوا من قطع طريق قانية- ردمان وحصار سيف الشدادي (قائد عسكري) وافراده، قبل أن يكسر الشيخ خالد العواضي ومقاتليه الحصار وفتح الطريق مغرب امس، مكبدين جماعة الحوثي خسائر فادحة في العتاد والارواح.

واشار إلى أن "المعارك تدور في حدود مديرية ردمان من اتجاه الغرب والجنوب والشرق، إثر هجمات متتاليه تشنها جماعة الحوثي".

وقال الناشط القبلي، ناصر العواضي، أحد أبناء ردمان، إن القبائل أسرت عددا من مسلحي الحوثي بينهم القيادي عبدالملك المروني الملقب بـ "ابو حسين" قائد العمليات في البيضاء.