شكرا لمتابعة خبر عن قائد العمليات المشتركة : يدلي باول تصريح من الخطوط الأمامية في جبهات القتال عقب انتصارات الجيش في نهم شرق صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز،يوم امس الخميس، أبطال الجيش الوطني المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهات القتال في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

واستمع الفريق بن عزيز، من قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد جبران، إلى شرح عن سير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية على امتداد مسرح العمليات.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

Advertisements

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأكد أن أبطال الجيش يتمتعون بمعنويات عالية وفي جاهزية قتالية عالية ويواصلون التقدّم بثبات في مختلف جبهات مديرية نهم، ويلقنون العدو خسائر تلو الخسائر في الأرواح والمعدات.

وأشاد الفريق بن عزيز، بالانتصارات التي حققها أبطال المنطقة العسكرية السابعة ومعهم رجال المقاومة الشعبية خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أن جماعة الحوثي مُنيت بهزيمة جديدة على الأرض تضاف إلى سلسلة هزائمها السابقة.

وقال "ان جماعة الحوثي العنصرية لا يجدي معها الحوار ولا تقبل التعايش مع الآخر، فهي لا تفهم إلا لغة القوّة وهذا السبيل الوحيد لاستكمال تحرير الوطن وهزيمة المشروع الفارسي التخريبي في بلادنا والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

ونوه رئيس هيئة الأركان بالدعم الكبير الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودورهم الفعال في تدمير مواقع وتجمعات أدوات إيران المتمثلة في مليشيا الحوثي الكهنوتية والتي تهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.