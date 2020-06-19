شكرا لمتابعة خبر عن ياسين سعيد نعمان : معادلات حاسمة ستتغير اذا انكسرت مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف سفير الجمهورية اليمنية، في بريطانيا، الدكتور ياسين سعيد نعمان ، محافظة مأرب بجسر العبور لاستعادة الجمهورية ، ويدعو اليمنيين إلى الدفاع عنها.

و اعتبر السفير ، أن محافظة مأرب تمثل في هذه اللحظة الراهنة جسر التواصل مع حلم اليمنيين نحو استعادة دولتهم المخطوفة من جماعة الحوثي.

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وأوضح السفير نعمان في منشور على صفحته في موقع فيسبوك اليوم ، أن محافظة مأرب هي التحدي الاكبر امام جماعة الحوثي في الوقت الراهن...وأكد أن مسألة الدفاع عنها واجبة على كل الجمهوريين باعتبارها الخيار الذي لا يمكن الرهان على غيره من بين الخيارات.

محذراً من أن مأرب إذا انكسر ت فإن معادلات حاسمة ستتغير على خارطة المواجهة مع المشروع الحوثي الايراني شمالاً وجنوباً.

وعن القضية الجنوبية قال ياسين سعيد نعمان : وحتى بالنسبة لحل قضية الجنوب وفقاً لخيارات أهله تعتبر مأرب عنصر حاسم في توفير الشروط الضرورية لذلك