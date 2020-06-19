شكرا لمتابعة خبر عن زعيم الحوثيون : يوجه كلمة مثيرة للجدل بالتزامن مع اشتعال المعارك في البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار خطاب لزعيم الحوثيون، عبدالملك الحوثي، مساء اليوم الخميس، سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي و وسائل النقل، والذي زعم فيه أن أمريكا هربت ولم تجرؤ أن تدخل بنفسها اليمن.

وطرح الحوثي عدة تساؤلات :

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ألم ينكمش النفوذ الأمريكي في البلد عندما وصلت (ما أسماها) المسيرة القرآنية(في إشارة إلى إسقاط جماعة الحوي للعاصمة) إلى صنعاء والمحافظات الأخرى، ألم يهرب السفير الأمريكي والمارينز من صنعاء؟؛ حد زعمه.

وأدعى أن أمريكا غادرت اليمن عندما لم تجد لها تأثير، حسب تعبيره.

وتأتي مزاعم الحوثي عن هروب أمريكا، بالتزامن مع هروب جماعي لمن تبقى من مليشياته من ردمان آل عواض في البيضاء ونهم ومأرب وصحاري الجوف والساحل الغربي.

وغادرت كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية من العاصمة صنعاء، بعد انقلاب الحوثيون، على الإجماع الوطني المتمخض عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل.