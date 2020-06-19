شكرا لمتابعة خبر عن اول رد رسمي للانتقالي على مقترح السعودية لانهاء الخلاف مع الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى المجلس الانتقالي الجنوبي استلام او مناقشة اي مبادرة سعودية بشأن تفعيل اتفاق الرياض، كما ذكرت وكالة رويترز واعادة نشره قناة الحدث بطريقة تختلف تماما مع ما اوردته رويترز .

الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي وفي بلاغ صحفي نفت استلام أو مناقشة المجلس لأي مبادرة سعودية بشأن تفعيل اتفاق الرياض.

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كما نفت وصول المجلس لأي اتفاقات حتى اللحظة ، في ظل رفض الشرعية تنفيذ التزاماتها وعلى رأس ذلك تغيير الحكومة، والانسحابات الفورية من أبين وشبوة.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا ان الهدف من هذا التسريب خلط الاوراق بعد الانتقاد الشديد الذي وجه يوم امس للسفير السعودي في اليمن ال جابر على خلفية تعيينه قيادي اخواني معادي للسعودية مسؤول ملف الاعمار في العاصمة عدن .