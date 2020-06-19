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عدن - ياسمين التهامي - عاجل..مصادر قبلية تكشف حقيقة تفجير الحوثيين منزل الشيخ " ياسر العواضي " وتحدد المواقع التي دخلتها الميلشيا في مديرية " ردمان"!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مجاميع مسلحة تابعة لجماعة الحوثي قبل قليل إدارة أمن وسوق مديرية ردمان آل عواض بمحافظة البيضاء. ونقل مراسل "يمن برس" عن مصدر محلي بالمديرية إن قوة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي دخلت إدارة أمن وسوق مديرية ردمان بعد اشتباكات مع مجاميع قبلية تابعة للشيخ ياسر العواضي. ولم يورد المصدر تفاصيل أخرى، في حين يصعب التواصل بسبب قطع جماعة الحوثي الاتصالات على مديرية ردمان آل عواض، قبل مهاجتمتها. من جهة اخرى نفت مصادر في البيضاء لـ" اليمني اليوم " ما تردد عن تفجير الحوثيين منزل الشيخ " ياسر العواضي " . مجاميع مسلحة تابعة لجماعة الحوثي قبل قليل إدارة أمن وسوق مديرية ردمان آل عواض بمحافظة البيضاء. ونقل مراسل "يمن برس" عن مصدر محلي بالمديرية إن قوة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي دخلت إدارة أمن وسوق مديرية ردمان بعد اشتباكات مع مجاميع قبلية تابعة للشيخ ياسر العواضي. ولم يورد المصدر تفاصيل أخرى، في حين يصعب التواصل بسبب قطع جماعة الحوثي الاتصالات على مديرية ردمان آل عواض، قبل مهاجتمتها. من جهة اخرى نفت مصادر في البيضاء لـ" اليمني اليوم " ما تردد عن تفجير الحوثيين منزل الشيخ " ياسر العواضي " .

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