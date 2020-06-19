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عدن - ياسمين التهامي - مطار الرياض يعلن إغلاق «المسار» المؤدي إلى طريق الملك سلمان

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مساء الخميس، إغلاق طريق المطار المؤدي إلى طريق الملك سلمان والمتجه للصالات. وأوضح حساب المطار الموثق على موقع “تويتر” أن إغلاق الطريق بدأ من مساء الخميس، وذلك ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل الطرق. ولفت إلى أن طريق المنطقة المساندة سيكون الطريق الوحيد للوصول إلى الصالات، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مساء الخميس، إغلاق طريق المطار المؤدي إلى طريق الملك سلمان والمتجه للصالات. وأوضح حساب المطار الموثق على موقع “تويتر” أن إغلاق الطريق بدأ من مساء الخميس، وذلك ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل الطرق. ولفت إلى أن طريق المنطقة المساندة سيكون الطريق الوحيد للوصول إلى الصالات، كما هو موضح في الخريطة المرفقة.

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