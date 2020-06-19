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كتب امير فتحي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:51 صباحاً - عـاجل : انهيار حاد في صحة الفنانة ‘‘نجوى كرم’’ بعد تعرضها لحادث سير مروع .. شاهد (فيديو)
تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لحادث خلال تصويرها فيديو كليب جديد، تستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة.
برنامج « MBCtrending»، والمذاع عبر فضائية «أم بي سي 4»،: كشف في تقرير له ان نجوى كرم تعرضت لحادث بسيط حيث اصطدم رأسها بكرفان التصوير، وطمأن جمهورها مؤكدًا أنها لم تتعرض للأذى وأنها تابعت التصوير بعد ذلك.
وأشار البرنامج إلى أن نجوى كرم قامت بتصوير «فيديو كليب» طويل قد يبدو وكأنه 3 أعمال مصورة، وتعاونت من خلاله مع سهيل فارس الذي كتب كلماتها ولحنها وللمرة الأولى مع المخرج كرم كرم.
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