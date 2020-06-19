شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور فاضح لـ الوليد بن طلال بشكل مثير رفقة فتاتين من على الشاطى في جلسة رومنسية .. ويمسك إحداهما بيده في منطقتها الحساسة .. شاهد الصور والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:51 صباحاً - ظهور فاضح لـ الوليد بن طلال بشكل مثير رفقة فتاتين من على الشاطى في جلسة رومنسية .. ويمسك إحداهما بيده في منطقتها الحساسة .. شاهد الصور 2020/06/19 الساعة 01:00 صباحاً (الصحن الطائر) نشر الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، صوراً طريفة له برفقة فتاة في مكان خالي . Advertisements وتبين بعد ذالك ان الفتاتان هما حفيدتيه "جنى ومايا" ابنتي الأمير خالد بن الوليد. وظهر الأمير الوليد في إحدى الصور التي نشرها امس (الإثنين)، وهو يقوم برفع حفيدته "جنى" لتتمكن من مشاهدة الأسماك، فيما تقوم حفيدته "مايا" بمساندته بطريقة طريفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ظهور فاضح لـ الوليد بن طلال بشكل مثير رفقة فتاتين من على الشاطى في جلسة رومنسية .. ويمسك إحداهما بيده في منطقتها الحساسة .. شاهد الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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