شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد عملية نفخ الصدر والشفايف .. الفنانة "دانا حمدان" تظهر من جديد بصورة عارية وتكشف عن المنطقة المثيرة في جسدها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة تجمعها بشقيقتيها مى سليم وميس حمدان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وظهرت دانا حمدان وأخواتها فى الصور بإطلالة ساحرة على البحر. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • قناة MBC تدفع للفنان محمد رمضان خمسة مليون وتبث حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..شاهد كيف كانت ردة فعله، وكيف انتقم منه رامز جلال بعقاب شديد.. فيديو ,• قناة الجزيرة تنشر لقطات صادمة للملك سلمان بن عبدالعزيز وتضع الأسرة المالكة في موقف محرج.. شاهد • بعد عملية نفخ الصدر والشفايف .. الفنانة "دانا حمدان" تظهر من جديد بصورة عارية وتكشف عن المنطقة المثيرة في جسدها ..شاهد • بصدر بارز ومشدود .. الفنانة سلمى حايك تنشر صورة فاضحة وتكشف عن الوجبة السحرية التي تتناولها كل يوم وتجعلها تبدو كأنها بعمر العشرين رغم انها تجاوزت الخمسين عام ..شاهد • فضيحة جنسية للفنانة السعودية المثيرة "وعد" .. رقص وبوس واحضان فوق القارب ..شاهد • الفنانة اللبنانية "رولا سعد" تصدم متابعيها بصورة فاضحة .. لبست النظارة وخلعت الملابس ..شاهد Advertisements • عـــــاجل .. مقتل السيدة ”رغد صدام حسين“ قبل قليل بشكل مفاجئ .. والحزن يعم المدن العراقية .. شاهد • الفنانة غادة عبدالرزاق تصدم الجميع بظهور فاضح ليس له مثيل .. كشفت عن مناطقها الحساسة وجلست بين احضان زوجها الجديد ..شاهد الصور • هل تذكرون الفنانة "حلا شيحة " التي اعلنت التوبة وارتدت الحجاب.. شاهدو كيف عادت للفضائح بقوة.. صور عارية لم يتخيلها احد !! • متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها...(شاهد الصور) • هل تذكرون اللاعب المصري "عمرو وردة" ..شاهدو الفضيحة الجنسية التي تم تسريبها له اليوم .. ظهر بين احضان صحفية شهيرة لم يتخيلها احد .."صور" • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة دانا حمدان متابعي حسابها بموقع "انستجرام " فيديو تتقمص فيه شخصية هند رستم في مشهد من فيلم "الزوج العازب"، جمع بين هند رستم ومحمود المليجي.



عرض فيلم "الزوج العازب" عام 1966، وهو من بطولة هند رستم، وفريد شوقي، ومحمود المليجي، وعبد المنعم مدبولي، وإخراج حسن الصيفي.

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