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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون العميد العسكري السعودي حسن الشهري الذي وصف قوات الشرعية بانه جيش فاسد..شاهد ماذا فعل في الرياض مع عيدروس الزبيدي

2020/06/19 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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