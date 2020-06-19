إب: مليشيا الحوثي تختطف 4 مواطنين وتنهب ما بحوزتهم من أموال

اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية 4 مواطنين أثناء مرورهم من حواجز تفتيش، في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية يتعرض لها أبناء المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اختطفت مواطنين اثنين في مديرية الظهار(مركز المحافظة)، في حادثتين منفصلتين ونهبت مليونان و400 ألف ريال من الطبعة الجديدة، كانت بحوزتهما أثناء الاختطاف واقتادتهما إلى سجونها بمدينة إب.



وفي مديرية ريف إب، خطفت مليشيا الحوثي اثنين من أبناء المديرية في حاجز تفتيش، ونقلتهم إلى سجونها بمدينة إب، بتهمة موالاة الحكومة الشرعية.



وتواصل مليشيا الحوثي بمحافظة إب، جرائمها بحق المدنيين في المحافظة وسط صمت من المنظمات الحقوقية.



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