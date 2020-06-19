وفاة أحد أبرز خبراء الأوبئة في اليمن والصحة العالمية تنعيه

توفي، يوم الأربعاء، أحد أبرز خبراء الأوبئة ومنسق الصحة العالمية في اليمن لمرضى الأوبئة، الدكتور ياسين عبدالوارث العبسي، جراء إصابته بفيروس كورونا.



ونعت منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور العبسي، وقالت في منشور على صحفته بالفيسبوك، "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الدكتور ياسين عبدالوارث اليوم بعد إصابته بمرض #كوفيد_19 أثناء عمله في الميدان".



وأضافت المنظمة، أن الدكتور ياسين التحق بفريق منظمة الصحة العالمية في اليمن منذ بضع سنوات، وعمل كمنسق ميداني للاستجابة الإنسانية لمختلف الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا والدفتيريا ومؤخراً مرض كوفيد-19.



ومنذ تفشي فيروس كورونا في اليمن، توفي العشرات من الطواقم الطبية والتمريضية، بعد إصابتهم بفيروس كورونا اثناء اداء مهامهم في علاج الناس في ظل نقص كبير في معدات الحماية الشخصية في عدن، وتستر المليشيات الحوثيين على انتشار الوباء في صنعاء.



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