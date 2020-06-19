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وكيل محافظة إب الحوثي يواصل تصرفاته الهمجية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

وكيل محافظة إب الحوثي يواصل تصرفاته الهمجية

الخليج 365 - متابعات

واصل المدعو "علي النوعة" المُعين من مليشيا الحوثي الإرهابية، وكيلًا لمحافظة إب، تصرفاته الهمجية في المحافظة.

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وأشارت مصادر محلية، إلي  أن "النوعة" منع اللجان المجتمعية بمديرية ذي السفال لليوم الثاني على التوالي، من تطبيق الحجر الصحي الاحترازي تحسبا لتفشي فيروس بالمديرية.

وعزا المدعو النوعة إصراره على منع هذا الإجراء الاحترازي، إلى عدم صدور الإذن منه، في موقف استفزازي لأبناء المديرية.

واقتحم النوعة برفقة مجموعة من مسلحي المليشيا المدعومة من إيران، مطلع الأسبوع الجاري، مكتب صندوق النظافة في محافظة إب وأغلقه بالسلاسل وهدد الموظفين في المكتب بعقوبات قاسية.

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