كارثة غير مسبوقة في "السعودية" "محمد بن سلمان" على المحك وماسيحدث خلال الأيام القادمة سيقلب المملكة رأسا على عقب ويفاجئ الجميع تفاصيل طارئة

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عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن فيروس كورونا المستجد والذي تحول لوباء عالمي بات شبحا يهدد مستقبل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، الطامح لاعتلاء العرش وبذل في سبيل ذلك كل ما يستطيع حتى أنه دمر قواعد العائلة الحاكمة باعتقال أمراء بارزين منهم عمه أحمد بن عبدالعزيز وأبناء الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

كارثة غير مسبوقة بتاريخ المملكة

وفي هذا السياق توقع وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالمملكة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلى 200 ألف كحدّ أقصى.

وقال “الربيعة” في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن “ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة بفيروس كورونا يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات‎”.

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كما تابع الوزير: “طبقاً للدراسات التي أجرتها الوزارة، يُتوقع أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة، ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى”.

مستقبل ابن سلمان على المحك

هذا وتطرق مقال بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، للحديث عن مستقبل مخططات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب الظروف الراهنة التي قلبت الحياة رأسا على عقب بالمملكة مع تفشي وباء كورونا.

فالمملكة الآن هادئة: مكة والمدينة مغلقتان بلا حجاج، ولا حفلات غنائية ولا سينما ولا مباريات كرة قدم ولا ملاكمة، ماذا سيفعل محمد بن سلمان الآن لإقناع شعبه المتردد أصلا بأنه المخلص؟

وأوضح المقال أن “رؤية 2030” غير واضحة الآن حتي هاذ اللحظة

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