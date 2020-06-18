منصة شباب وعي تواصل استكمال برنامجها الهادف لخلق مساحة مفتوحة تساعد الشباب على طرح الرؤى 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

استكمالاً لنشاطات منصة شباب وعي الهادفة لخلق مساحة مفتوحة تساعد الشباب على طرح الرؤى و الحلول للقضايا المجتمعية و الإنسانية، انطلقت ثاني جلسة حوارية عبر الانترنت Zoom،و بالشراكة مع الامم المتحدة للمرأة ضمن برنامج المجموعات التسعة لمناصرة دعوة المبعوث الأممي لليمن وقف الحرب و مكافحة كوفيد-19" و ذلك بإستضافةسعادة السفير/ هانز جروندبرج سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن بحضور السيدة/ دينا زوربا



مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن في جلسة تحت عنوان:

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"إشراك و المرأة و الشباب في جهود بناء السلام و الحفاظ عليه في اليمن"

و بمشاركة العديد من شباب اليمن، تم الاستماع فيها لسعادة سفير الاتحاد الاوروبي حول رؤية الاتحاد الاوروبي لإنهاء الصراع القائم باليمن، مناقشة آليات حماية الشباب و المرأة من الصراع و العنف، المساهمة في تحديد خارطة سلام بالمنطقة، كما تضمنت الجلسة الخروج بالعديد من التوصيات والاقتراحات.

هذا ويعد هذا اللقاء من ضمن جلسات المنصة مع مجموعة من السفراء، الباحثين و الخبراء المحليين و الدوليين ضمن البرامج لشهر يونيو من هذا العام