أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020 وهي كالتالي :

اللجنة الأمنية في المهرة تقر تعديل حظر التجوال في الغيضة https://www.elyamnelaraby.com/486387/ لماذا تناقضت مواقف أردوغان من الحرب في اليمن؟ https://www.elyamnelaraby.com/486409/ محور الشر “التركي القطري” يعمل على دعم الارهاب في اليمن وجماعات الظلام https://www.elyamnelaraby.com/486398/ مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/486411 عاحل.. المليشيا تدفع بتعزيزات كبيرة من ذمار إلى ردمان في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/486414/ Advertisements صنعاء.. وفاة مسؤول نقل العينات في الترصد الوبائي https://www.elyamnelaraby.com/486429/ القوات الشرعية تستعيد مواقع في جبهة نهم https://www.elyamnelaraby.com/486432/ مواجهات عنيفة بين المقاومة الجنوبية وميليشيا الإخوان بأبين https://www.elyamnelaraby.com/486438/ الجيش الوطني يكبد الميليشيات خسائر فادحة في صعدة https://www.elyamnelaraby.com/486440/ نزار هيثم ينفي تسريبات رويترز بشأن المقترح السعودي https://www.elyamnelaraby.com/486443/ زعيم الحوثيين يقفز على أوجاع اليمنيين ويدافع عن حزب الله https://www.elyamnelaraby.com/486457/

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