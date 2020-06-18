شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

عدن - الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس .

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وذكرت اللجنة في تغريدة لها على حسابها في تويتر، أنه تم تسجيل 6 حالات في حضرموت وحالة في لحج، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة لإصابات سابقة منها 3 في حضرموت وحالة في تعز .

واضافت أنه تم تسجيل حالتي تعافي في لحج .. مشيرة إلى إرتفاع حالات الإصابة المسجلة إلى 909 حالة و248 حالة وفاة و273 حالة تعافي