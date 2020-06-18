- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
عدن - الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس .
وذكرت اللجنة في تغريدة لها على حسابها في تويتر، أنه تم تسجيل 6 حالات في حضرموت وحالة في لحج، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة لإصابات سابقة منها 3 في حضرموت وحالة في تعز .
واضافت أنه تم تسجيل حالتي تعافي في لحج .. مشيرة إلى إرتفاع حالات الإصابة المسجلة إلى 909 حالة و248 حالة وفاة و273 حالة تعافي
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.