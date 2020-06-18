شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر المذيعات تنتحر بسبب عدم قدرتها على الزواج ..لن تصدق من تكون ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشهر المذيعات تنتحر بسبب عدم قدرتها على الزواج ..لن تصدق من تكون ؟





ضمن الحوادث الصادمة.. أقدمت مقدمة برامج تلفزيونية مشهورة في الهند، تدعى تشاندانو، وتبلغ من العمر 29 عاما على الانتحار بسبب أن حبيبها رفض الزواج منها!.. وفقا لموقع "ديكان هيرالد". وبحسب تسجيل صوتي للمذيعة، قبل انتحارها، فقد أفادت أنها ارسلت إلى حبيبها ووالديها وبعض الأصدقاء، وذكرت أن سبب انتحارها هو علاقتها بحبيبها. من جانبه، أفاد والد المذيعة المنتحرة،، أفاد بأنها التقت مع حبيبها لمدة خمس سنوات وكانا في طريقهما لإعلان الزواج. وأوضح: "في الأشهر الأخيرة، بدأ دينيش في تجنب تشاندانو، أما والداه فأخبرا ابنتنا بأنهما سيزوجانه بأخرى".







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشهر المذيعات تنتحر بسبب عدم قدرتها على الزواج ..لن تصدق من تكون ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.