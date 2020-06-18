شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : مصادر تكشف عن تحول خطير في مسار معارك البيضاء وطيران التحالف يتدخل بشكل عاجل ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت مصادر مطلعة عن تراجع بعض قبائل البيضاء لدعوة النكف الذي دعا اليه الشيخ ياسر العواضي بعد تدخل طيران التحالف العربي في البيضاء.

وأكدت المصادر أن التحالف العربي كشف عن اوراقه حول دعمه ومساندته للشيخ العواضي، وهو الأمر الذي أفقد النكف مصداقيته أمام القبائل. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأشارت المصادر الى أن غارات الطيران التي شنها التحالف على مديريات البيضاء ومساندتها للعواضي، تسببت بتراجع الكثير من القبائل وعدم التعاطف مع دعوات النكف التي كان يدعي اليها العواضي.

‌‌‎وذكرت المصادر الى ان غارات التحالف عززت موقف مليشيا الحوثي باتهاماتها للعواضي بإستغلال دماء جهاد الاصبحي لتحقيق أهداف مشبوهة.

وكان القيادي بحزب المؤتمر ياسر العواضي قد أعلن الحرب على الحوثيين مساء أمس الثلاثاء بالتزامن مع تغطية جوية بالطيران الحربي للتحالف السعودي لإسناد قواته في مواجهة مليشيا الحوثي .

