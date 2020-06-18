عـــــاجل : هذا مايحدث الان.. ومصادر تكشف حقيقة سقوط معقل قبائل آل عواض بيد الحوثيين ( تفاصيل طارئة )

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عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر محلية حدوث أي اقتحام للمسلحين الحوثيين داخل مدينة ردمان مركز المديرية في ثاني أيام القتال مع مسلحين قبليين من آل عواض بذات المديرية التابعة لمحافظة البيضاء. وقالت المصادر إن مقطع الفيديو الذي يروج له الحوثيون عن دخولهم ردمان هو كذب رخيص. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضحت أنه وأثناء سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على أحد المنازل في مدينة ردمان هرعت سيارات للإسعاف، وكان هناك مندسين التقطوا صورا ومقاطع فيديو ورددوا شعار الصرخة وتم القبض عليهم. وتكثف ميليشيا الحوثي قصفها بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيرة قرى ومنازل المواطنين والمدارس في مديرية ردمان بالبيضاء. كما تواصل ميليشيا الحوثي تعزيز جبهتها بالمقاتلين في محاولة منها لاسقاط المنطقة واخضاعها لسيطرتها. وإلى جانب ما تلقنه قبائل البيضاء ميليشيا الحوثي من دروس يتدخل طيران التحالف العربي بقصف مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي. وقد أظهرت مجموعة صور وفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات قصف مقاتلات التحالف العربي لتحصينات وتعزيزات ميليشيا الحوثي. وأفادت مصادر محلية بسقوط مايقارب 40 قتيلا من ميليشيا الحوثي في معارك البيضاء آل عواض ولازالت جثثهم مرمية على جنبات الطريق. ووقعت اليوم قبائل مأرب داعي النكف لقبائل البيضاء في معركتها مع ميليشيات الحوثي.

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