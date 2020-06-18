شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : الاعلان عن إنهاء إقامات الوافدين بهذة المهن وسوف يتم ترحيلهم الي خارج المملكة خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت ”وزارة العمل” عن قائمة المهن ، التي أعلن رسميا عن إنهاء إقامات الوافدين بهما خلال الأيام القليلة القادمة ، وبعض المهن إنتهت إقامتهم بها رسميا ولن يتم إستقبال أي طلبات إستقدام لتلك المهن.

واوضحت الوزارة ان هناك توجيهات رسمية لـ“لجوازات السعودية“ بعدم تجديد الاقامات وترحيل اصحاب هذه المهن سيتم قبل نهاية العام الجاري وتحديدا خلال شهري نوفمبر وديسمير من العام الحالي 2020م . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements



والمهن التي اعلنتها وزارة العمل ”السعودية“ وتمت سعودتها بالكامل هي : مدير الأمن والسلامة. مدير خدمة الغرف. مدير الصيانة. مدير البرامج السياحية. مدير التسويق والمبيعات. مدير الموارد البشرية. مدير علاقات الموظفين. مدير المكاتب الأمامية. مدير إداري. مدير خدمة العملاء. مولات. المراكز التجارية المغلقة. موظفي الجمعيات الأهلية. الوظائف السياحية والفندقية. متلقي طلبات. سائق سيارة خفيف. موظف امن وسلامة. موظف سنترال. موظف خدمة طعام. كاتب إداري. كاتب إدخال بيانات. مشرف خدمات عامة. مشرف صيانة. مشرف التسويق والمبيعات.

