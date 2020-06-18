شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : خبر هام وطارئ من رئاسة الجمهورية في العاصمة صنعاء ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد عضو رئاسة ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي فجر اليوم الخميس أن صنعاء ليست مسؤولة على حدوث أي تسرب في خزان النفط العائم صافر.

وقال الحوثي في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر : “نخلي مسؤوليتنا عن أي تسرب في خزان صافر وأي نتيجة كارثية تحصل لا سمح الله فنحمل المسؤلية الكاملة لأمريكا والسعودية وتحالفهما بسبب استمرار الحصار وعدم السماح ببيع النفط المخزن في صهريج صافر العائم”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ودعا إلى “المضي قدماً في التفاوض حول وضع الخزان بشكل جدي”.

وتتعرض سفينة “صافر” الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في الحديدة، للتآكل بسبب مياه البحر المالحة، كونها لم تخض ع للصيانة منذ أكثر من خمس سنوات.

وتمنع قوات التحالف السعودي الإماراتي وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة المكلف بتقييم وصيانة الخزان العائم. وسبق أن تم تداول صورة مسربة من قبل ناشطون يمنيون كشفت حجم تآكل الخزان نتيجة عدم صيانته.