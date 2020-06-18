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الخليج 365 – محافظات
كثف طيران العدوان السعودي، مساء اليوم الخميس، غاراته على عدد من المحافظات اليمنية.
وذكر مصدر أمني أن الطائرات الحربية التابعة لتحالف العدوان شنت، قبل قليل، 15 غارة على مديريتي ردمان والسوادية بمحافظة البيضاء، جاء ذلك بالتزامن مع غارات مماثلة لطيران العدوان على محافظة حجة، التي شهدت 3غارات إجرامية على مديرية حرض وغارة على منطقة الطينة بمديرية ميدي.
وفي محافظة مأرب أقدم طيران العدو على شن 9 غارات على مديرية مجزر خلال الساعات الماضية
كما شن 11 غارة على منطقتي الخسف والاقشع بمديرية الحزم وعلى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
كانت هذه تفاصيل خبر العدوان السعودي يشن 39 غارة خلال الساعات الماضية على 4 محافظات يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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