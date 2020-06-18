“الانتقالي” يرد على المبادرة السعودية لحل الأزمة بين فصائل المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن



اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي موقفه من المبادرة السعودية الجديدة التي طرحتها المملكة راعية العدوان على اليمن، حيث نفى المجلس استلام أو مناقشته لأي مبادرة سعودية بشأن تفعيل اتفاق الرياض، كما نفى وصول المجلس لأي اتفاقات حتى اللحظة.

واوضح المجلس أن حكومة هادي ترفض تنفيذ التزاماتها وعلى رأس ذلك تغيير الحكومة، والانسحابات الفورية من أبين وشبوة.

وقال بيان مقتضب صادر عن الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا: “ننفي استلام أو مناقشة المجلس لأي مبادرة سعودية بشأن تفعيل اتفاق الرياض”.

وأضاف: “كما تنفي الشؤون الخارجية للمجلس التوصل لأي اتفاقات مع حكومة هادي حتى اللحظة”.

وخلال الساعات الماضية، تداولت وسائل إعلام دولية ومحلية خبرا مفاده أن السعودية قدمت مبادرة لإنهاء الصراع بين حكومة المرتزقة المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات.