شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل : حادثة صادمة تثير الرعب في كل مدن الكويت .. والشيخ الصباح وكل المواطنيين يذرفون الدموع .. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 18 يونيو 2020 10:48 مساءً - عـاجل : حادثة صادمة تثير الرعب في كل مدن الكويت .. والشيخ الصباح وكل المواطنيين يذرفون الدموع .. شاهد

نشرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تفاصيل حادثة مروعة، وقعت قرب مسجد في منطقة شاليهات في الكويت، مما أثار الرعب بين المواطنين.

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وكشفت الصحيفة، عن جثة متحللة لشخص مجهول لا تُعرف هويته، ملقاة في أحد الشوارع بالكويت، وقد أحيلت الجثة إلى الطب الشرعي لمعرفة هوية الشخص الذي لا يعرف حتى الآن سبب وفاته، وهل مات بسبب فيروس كورونا القاتل أم مات مقتولًا بجريمة قتل مروعة في شوارع الكويت.

هذا، وقد كثرت الحوادث المثيرة للرعب في الشارع الكويتي، خلال الأشهر القليلة الماضيةن وقد عزا محللون هذا الأمر إلى الجو العام الذي تفرضه أزمة كورونا على الصعيد المحلي والدولي.

وقد صرحت الهيئة العامة للبيئة، بأنه قد لوحظ في الآونة الأخيرة ونتيجة للأوضاع التي يمر بها العالم بسبب جائحة الكورونا، تعافٍ ملحوظ في البيئة والتنوع الإحيائي، حيث قامت البعض من الكائنات الحية الفطرية بالنزوح إلي المدن، وذلك بعد استعادة الطبيعة لهدوئها وصفاء المناخ والتقليل من النشاطات البشرية والتمدن الحضري.