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كتب امير فتحي في الخميس 18 يونيو 2020 10:48 مساءً - شاهد .. تسريب صور فاضحة تكشف كل مفاتن الفنانة هيفاء وهبي والمناطق الحساسة من جسدها امام مجموعة من الرجال

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الاجواء وأسرت القلوب بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام وبدت فيها في غاية الجمال والجاذبية والأناقة. Advertisements واختارت هيفاء إطلالة بسيطة بـ”الهوت شورت” مع جاكيت من الجلد وحذاء رياضي، وبدت كشابة عشرينية ببشرة مشرقة ومكياج ساحر بألوانه الصيفية الجميلة، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها الذين تفاعلوا معها وتغزلوا بجمالها. ووجهت هيفاء رسالة لجمهورها قائلة “خليك سعيد.. خلي مزاجك حلو ما في شي بيستاهل”.

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