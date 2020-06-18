شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بصدر بارز ومشدود .. الفنانة سلمى حايك تنشر صورة فاضحة وتكشف عن الوجبة السحرية التي تتناولها كل يوم وتجعلها تبدو كأنها بعمر العشرين رغم انها تجاوزت الخمسين عام ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لا شك في أن النساء يسعين الى المحافظة على نقاء وجوههن ، وفي هذا الاطار، يبدو ان الممثلة العالمية من اصول لبنانية ​سلمى حايك​ وجدت الحل الطبيعي لتفادي استخدام ​البوتوكس​. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • بصدر بارز ومشدود .. الفنانة سلمى حايك تنشر صورة فاضحة وتكشف عن الوجبة السحرية التي تتناولها كل يوم وتجعلها تبدو كأنها بعمر العشرين رغم انها تجاوزت الخمسين عام ..شاهد • فضيحة جنسية للفنانة السعودية المثيرة "وعد" .. رقص وبوس واحضان فوق القارب ..شاهد • قناة MBC تدفع للفنان محمد رمضان خمسة مليون وتبث حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..شاهد كيف كانت ردة فعله، وكيف انتقم منه رامز جلال بعقاب شديد.. فيديو • الفنانة اللبنانية "رولا سعد" تصدم متابعيها بصورة فاضحة .. لبست النظارة وخلعت الملابس ..شاهد • عـــــاجل .. مقتل السيدة ”رغد صدام حسين“ قبل قليل بشكل مفاجئ .. والحزن يعم المدن العراقية .. شاهد Advertisements • الفنانة غادة عبدالرزاق تصدم الجميع بظهور فاضح ليس له مثيل .. كشفت عن مناطقها الحساسة وجلست بين احضان زوجها الجديد ..شاهد الصور • هل تذكرون الفنانة "حلا شيحة " التي اعلنت التوبة وارتدت الحجاب.. شاهدو كيف عادت للفضائح بقوة.. صور عارية لم يتخيلها احد !! • متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها...(شاهد الصور) • هل تذكرون اللاعب المصري "عمرو وردة" ..شاهدو الفضيحة الجنسية التي تم تسريبها له اليوم .. ظهر بين احضان صحفية شهيرة لم يتخيلها احد .."صور" • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- هذا السؤال الذي لطالما طرحته نساء العالم حول مظهر هذه الفنانة ورشاقتها كونها تبدو أصغر من عمرها بعقدين فقلة ممن لا يعرفون عمرها يمكنهم تخمين أنها تجاوزت الخمسين!. أما السر الذي كشفته فهو عبارة عن وجبة عربية معروفة في البلدان العربية وإسمها "شوربة الكوارع" التي ترى حايك انها وجبة مهمة للحفاظ على الشباب. ويتألف هذا الطبق من العظام والنخاع الغني بالجيلاتين والدهون لدرجة تغينها عن اللجوء لحقن البوتوكس.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصدر بارز ومشدود .. الفنانة سلمى حايك تنشر صورة فاضحة وتكشف عن الوجبة السحرية التي تتناولها كل يوم وتجعلها تبدو كأنها بعمر العشرين رغم انها تجاوزت الخمسين عام ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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