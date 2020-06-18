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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا: اشرس قبيلة جنوبية تلبي نداء شيوخ قبائل البيضاء وتدخل خط المواجهة باشرس المقاتلين وتقلب الطاولة على رأس ابو علي الحاكم وقوات الحوثي

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