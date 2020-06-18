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صنعاء - ياسمين الخيامي - يحدث الآن في ردمان.. انفجارات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى والحوثيين يسيطرون على على معاقل ياسر العواضي…(تفاصيل)

قالت مصادر قبلية ان قوات الحوثيين سيطرت على معاقل ياسر العواضي في منطقة ال عواض بمديرية ردمان محافظة البيضاء , بعد ساعات من المعارك .

وأضافت المصادر بحسب ” YNP ” أن ياسر العواضي اجرى اتصالات هاتفية مع قيادات حوثية رفيعة بعد البيان الذي اصدره المتحدث العسكري في صنعاء العميد يحيى سريع والذي وصفه فيه العواضي بالتحالف العربي , وتعرض اتباعه لخسائر كبيرة لانعدام الخبرة القتالية .

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واشارت المصادر الى ان قيادات حوثية أعطت العواضي الآمان لمغادرة منطقة ال عواض ,وان قوات الحوثيين سيطرت على غنائم وعتاد عسكري كبير قدمته قوات هادي والتحالف لدعم العواضي بعد هجمات وتقدم من سبعة محاور .