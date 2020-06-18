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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصور.. «لحظات» مقتل مشرف حوثي بـ«صنعاء» ومرافقيه إثر إتهامات «تخوين»

لقي المشرف الحوثي بمنطقة شملان بالعاصمة صنعاء مصرعه مع أربعة من مرافقيه أمس الأربعاء إثر خلاف مع مدير قسم شرطة شملان.

وأظهر الفيديو الذي حصل "يمن برس" عليه لحظات اندلاع الخلاف والاشتباكات بين المشرف الحوثي الصريع المدعو لطف زياد المكنى أبو أيوب، مع مدير قسم الشرطة بشملان يحيى الجائفي وأفراد الشرطة التابعين له.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بعد اتهامات تخوين تبادلها المشرف الحوثي مع مدير قسم الشرطة وجنوده، دفع الأخيرين إلى إطلاق النار وقتل المشرف مع أربعة من مرافقيه.

وأضاف المصدر أن اتهامات التخوين تزامنت مع وصول عشرات الجثث إلى العاصمة صنعاء، مؤكدًا أن الأوضاع في منطقة شملان ماتزال متوترة بسبب الحادثة حتى اللحظة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: أمريكا منزعجة من هذه الخطوة الاماراتية وتلوح بالعقاب ..ولامارات ترفض التهديد الامريكي وتعتبرها خطوة لاتراجع عنها للرجال فقط .. نبتة رخيصة الثمن لكن فوائدها مذهلة وتغنيك عن الذهاب الى الطبيب او تناول الادوية دولة عربية تعلن دخولها في موجة ثانية من جائحة “كورونا”.. وتوجيه عاجل لمواطنيها! نظرية يوم القيامة تجتاح تويتر ... ما حقيقية نهاية العالم نهاية الأسبوع القادم.. شاهد الفنان يونس شلبي يصدم الزعيم عادل امام وسعيد صالح واحمد زكي بطلب نادر ومزعج لم يخطر على بالهم ابدا ..شاهد كيف كانت ردة فعلهم على طلبه الغريب وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. والحزن يخيم على السوشيال ميديا .. شاهد (صور) Advertisements بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز الكشف عن أخطر عميل داخل سلطنة عمان ويعمل لصالح الإمارات ضد السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق.. لن تصدق من هو شاهد بالفيديو.. الوليد بن طلال يثير الجدل بتصرفه مع سيدة مُنتقبة وسط شوارع الرياض! الأحوال المدنية ترد على المدعو ” حميد محمد غبين” وتكشف سبب سحب الجنسية الموت يفجع بطلة مسلسل ''العاصوف'' و''شباب البومب''.. شاهد من تكون؟. مفاجأة:.. أرطغرل يعود في مسلسل المؤسس عثمان.. ولكن بشخصية جديدة تصدم الجمهور.. (شاهد من يكون)؟ فاكهة لذيذة الطعم ورخيصة الثمن تسمى "فاكهة الملائكة" تمنع الضغط وتحارب السكر وتنقي الدم من السموم وتحمي من امراض القلب ولها 22 فائدة صحية شاهد بالصور..رئيس المجلس الانتقالي يتعرض لاطلاق نار كثيف وسيارته تتحول الى خردة متفحمة وهذا هو مصيره ( 4 صور )

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