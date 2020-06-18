باكستان: نقف مع السعودية ضد أي تهديدات لأمنها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت باكستان بشدة المحاولة الأخيرة التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.



وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم وقوف وتضامن باكستان مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامة أراضيها، مشيدةً بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة بدون طيار التي أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

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