شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مدير مكتب عبد ربه منصور هادي يطلق تصريح ناري حول المبادرة السعودية ... شاهد والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ال مدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله العليمي في تغريدة على ”تويتر“، : ”‏كانت المملكة العربية السعودية، ولا زالت محل ثقة القيادة والشعب اليمني على الدوام ، ولطالما كانت الجهود المخلصة والصادقة والكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة لأجل أمن واستقرار اليمن واستعادة دولته محل ترحيب وثقة وتقدير لدى كل اليمنيين قيادة وشعباً“.

وهو ما يعني موافقة على المقترح السعودي

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