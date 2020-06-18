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عاجل : مدير مكتب عبد ربه منصور هادي يطلق تصريح ناري حول المبادرة السعودية ... شاهد

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عدن - ياسمين التهامي -   شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

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 ال  مدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله العليمي  في تغريدة على ”تويتر“،  : ”‏كانت المملكة العربية السعودية، ولا زالت محل ثقة القيادة والشعب اليمني على الدوام ، ولطالما كانت الجهود المخلصة والصادقة والكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة لأجل أمن واستقرار اليمن واستعادة دولته محل ترحيب وثقة وتقدير لدى كل اليمنيين قيادة وشعباً“.
وهو ما يعني موافقة على المقترح السعودي

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