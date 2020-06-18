شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة: مبادرة معا لنحاول تنفذ دورة تدريبة اكترونية توعوية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نفذت مبادرة "معا لنحاول" التابعة لفريق ينابيع الخير الإنسانية دورة تدريبية اكترونية توعية تنشر الوعي الصحية ومكافحة الاوبئة والجائحة العالمية كورونا عبر تطبيق "الواتس آب" لعدد من المتطوعين والمتطوعات من شباب (الغيضة وحصوين وقشن وسيحوت والمسيلة).



الدورة التدريبية التوعوية تقسمت على مجموعتين شابات تدربهن المدربة هنادي عبده غليسو والأخرى للشباب يدرب فيها علي الشوكي مدرب سلامة وصحة مهنية حيث بلغ عدد المتطوعين(٦٤) متطوع (١١٠)متطوعة، تعرفوا جميعاً على أهداف المبادرة والتعريف بكورونا وتاريخ الظهور وعلاقته بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية إضافة إلى مدة حضانة الفيروس بالجسم بمافي ذلك طرق الإنتقال المباشر والغير مباشر للمرض والأعراض والشائعات حتى جوانب الخطورة وبينت الدورة للمتطوعين الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الحادة أو حالات الوفاة وقدمت العديد من التوصيات بكيفية التعامل مع المصاب وحالات الاشتباه وطرق التعقيم المختلفة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وأفادت أ. إنتصار عوض مبارك مديرة إدارة تنمية المراه بالغيضة ومشرفة مبادرة "معا لنحاول"" المهرة" ان المبادرة أطلقها فريق " ينابيع الخير للتنميه الإنسانية" بمحافظة الضالع ورئيستها ساجدة المنصوب ثم توسعت إلى (15) محافظة في اليمن منها إب و شبوة والجوف والمهرة.

وعبرت بنت عوض عن سعادتها بالانضمام لهذا الفريق الكبير وأن تكون المهرة جزء حاضر ومشارك في نشر الوعي الصحي بين المجتمع بتنسيق مع كل الفرق ببقية المحافظات موضحة أن يوم الأحد من الأسبوع القادم سيتم اشهار المبادرة رسمياً.

اختتمت الدورة التي نفذت على مدار يومين بالاستماع للمداخلات والرد على التساؤلات والاستفسارات