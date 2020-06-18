شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انسحاب اللواء 159 من معارك البيضاء والحوثيون يقطعون الخط الرئيس الواصل الى معقل آل عواض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت مليشيا الحوثي، صباح اليوم الخميس، من قطع الطريق الرئيسية التي تربط منطقة “قانية”، التابعة لقبيلة “مراد”، محافظة مأرب، بمديرية ردمان، معقل قبيلة “آل عواض”، محافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية وعسكرية إن مسلحي الحوثي هاجموا قوات اللواء ١٥٩ مشاه، الذي يقوده سيف عبد الرب الشدادي، وتمكنوا من قطع الطريق الرئيسية التي تربط “قانية” بمديرية ردمان، لعزل قبيلة “آل عواض” ومنع وصول أي إمدادات عسكرية لها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأفادت المصادر أن اشتباكات دارت بين الحوثيين وقوات الشدادي التي انسحبت من المواقع التي كانت تتمركز فيها لتأمين الطريق، فسيطر الحوثيين على الطريق وقطعوه لحصار “آل عواض”.

وفجر اليوم أيضا، هاجم مسلحو الحوثي قبيلة “آل عواض”، ودارت مواجهات عنيفة بين الجانبين في منطقتين تقعان على حدود هذه القبيلة مع قبيلة “مراد” بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية قبلية إن مسلحي مليشيا الحوثي هاجموا، منذ الفجر، منطقتي “الغول” و”حَرْية” التابعتين لمديرية ردمان، معقل “آل عواض”، والواقعتين على الحدود مع قبيلة “مراد”، حيث قاتل مسلحو “أبو عشة” المنتمين لها مع جيرانهم من “آل عواض”.

وأوضحت المصادر أن المواجهات استمرت بين الجانبين حتى الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

وأفادت المصادر أن المواجهات أدت إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين من “آل عواض”، ومقتل شخص من “مراد”، فيما أدت إلى مقتل وإصابة عدد أكبر من الحوثيين الذين نفذوا الهجوم.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي تمكنت من السيطرة على أجزاء من منطقة “حَرْية”، و”موقع يمن موبايل” الواقع في أعلى منطقة “الغول الأعلى”، وتوقفت المواجهات في الحادية عشرة قبل الظهر، ثم تجددت فيما بعد.

وقالت المصادر إن مسلحي الحوثي حاصروا مقاتلي قبيلة “آل عواض” الذين كانوا متمركزين في “موقع يمن موبايل”، مشيرة إلى أن مسلحين من “أبو عشة” المنتمين إلى قبيلة “مراد”، عززوا مقاتلي “آل عواض” فتمكن هؤلاء من الانسحاب من “موقع يمن موبايل”.

وقالت المعلومات أن مسلحو قبيلة “آل عواض” قتلوا وجرحوا وأسروا عدداً من مسلحي الحوثي، وبين الأسرى قائد الامن الوقائي قائد كتايب الرزامي في البيضاء عبدالملك المروني.



