شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزار هيثم ينفي تسريبات رويترز بشأن المقترح السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

نفى المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، صحة تسريبات وكالة رويترز حول مقترحات سعودية لإعادة تفعيل اتفاق الرياض.



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واتهم في بيان، مساء اليوم الخميس، قناة الحدث بالتلاعب بمضمون التسريبات، بهدف إحباط المقاتلين في الجبهات، وسط انتصاراتهم المتلاحقة.

وشدد على أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية يبذلون جهدًا كبيرًا لتحقيق الوفاق بين الأطراف .. مشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يبلغ بأي مبادرة من هذا القبيل.

وقالت وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن المملكة العربية السعودية تقدمت بعدة مقترحات لإعادة تفعيل اتفاق الرياض، وفرض التهدئة في أبين.