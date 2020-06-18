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الجيش الوطني يكبد الميليشيات خسائر فادحة في صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

الجيش الوطني يكبد الميليشيات خسائر فادحة في صعدة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، أنها وبإسناد من مدفعية تحالف دعم الشرعية، كبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وأحبطت عملية تسلل والتفاف قامت بها الميليشيات في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمالي البلاد.

 

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وأكد قائد "لواء حرب 1" في الجيش اليمني، العميد محمد الغنيمي، أنه تم محاصرة ميليشيات الحوثي الانقلابية من ثلاثة محاور في جبال الغرابة والجربة والمقصوص ومثلث الصفراء من اتجاه تباب الكازمي وعارف ومن اتجاه مسطرة مكحله، بعد محاولتهم التسلل والالتفاف على مواقع الجيش الوطني.

 

وأشار الغنيمي إلى أن مروحيات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات قادمة من جبل رهوان ووادي عار كانت تحاول استقدام عناصر لإسناد الميليشيات، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

 

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً بقوات تحالف دعم الشرعية، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة

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