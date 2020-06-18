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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواجهات عنيفة بين المقاومة الجنوبية وميليشيا الإخوان بأبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
اندلعت معارك شرسة بين المقاومة الجنوبية ومليشيات الإخوان في كافة محور أبين القتالية منذ مساء الأربعاء وحتى اليوم الخميس.
وقال مصدر ميداني إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة دارت في الشيخ سالم والطرية ووادي سلا.
وأشار المصدر إلى أن القوات الجنوبية دمرت اليآت عسكرية للمليشيات الإخوانية وكبدتها خسائر فادحة.
واليومين الماضيين استطاع سلاح المدفعية للقوات الجنوبية دك مواقع مليشيات الإخوان، وتدمير اليآت عسكرية كانت في مواقع تمركزها ما كبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
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