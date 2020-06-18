شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة الأمنية في المهرة تقر تعديل حظر التجوال في الغيضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات اقرت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر اليوم، تعديل وقت حظر التجوال الجزئي بمدينة الغيضة، وذلك من الساعة الثامنة مساءاً إلى السادسة صباحاً ابتداءاً من اليوم الخميس.

وشدد القرار على الإبقاء على العمل في النقاط الأمنية بمداخل المحافظة (الدمخ - لبيب) بصورته السابقة دون أي تغيير بحسب تعميم المحافظ وقرار لجنة الطوارئ الصادر في 6 من يونيو الجاري.

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